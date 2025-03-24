Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirdiği önseçimi yaptı. Tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için yaklaşık 15 milyon yurttaş sandığa gitti.
Trabzon’da ise ön seçime büyük bir ilgi vardı. CHP Trabzon İl Örgütü'nün düzenlediği seçimde, 11.972 parti üyesi sandığa giderek oy kullandı.
Ayrıca dayanışma sandığında ise 56.430 kişinin oy verdiği belirtildi. Toplamda ise 68.402 oy kullanıldığı ifade edildi. Trabzon'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’ye 129.820 oy verilmişti.