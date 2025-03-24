Haber akışının piyasayı şekillendirmeye devam edileceği beklenirken Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre 14 Mart haftasında 22 trilyon 405 milyar TL piyasa değeri, 21 Mart haftasında 20 trilyon 537 milyar liraya geriledi.

DÖVİZDE ALARM

Böylece geçen hafta hisse senetleri, yatırım fonları ve borçlanma araçları gibi sermaye piyasası ürünlerindeki değer kaybı 1 trilyon 868 milyar lira olarak resmi verilere yansıdı. Geçen hafta borsada yatırımcı sayısı yaklaşık 20 bin kişi azalarak 6.5 milyona indi. Bu hafta ise borsadaki serbest düşüşün sürmesinden endişe ediliyor. Diğer yandan vatandaşın ve şirketlerin bu hafta döviz talebinin nasıl şekilleneceği kritik bir konu olacak. ALB Yatırım’dan Serhat Başkurt, “Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada ana verimiz döviz talebi olacak. 100-110 milyar dolara kadar talep karşılanacaktır ama onun üstünde alarmlar çalmaya başlar” dedi.