CHP’nin Saraçhane’nin ardından Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlediği büyük miting sırasında Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için imza toplanmaya başlanmış, Özgür Özel imza kampanyasını da İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da Hasan İmamoğlu ile birlikte başlatmıştı.

Güvensizlik oyu

Özgür Özel, kampanyada 7 milyon imzaya ulaşıldığını açıkladı. Özgür Özel şunları söyledi: “Yürüttüğümüz dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasında an itibariyle 7 milyon imzadayız. Yarından itibaren bütün Türkiye’de genel merkezimizden koordine edilecek call center ile imza atmak isteyen kim varsa doğru yönlendirme yapılacak. Türkiye’deki seçmen sayısının yarısından bir fazlasıyla Erdoğan’a dünya siyaset tarihinin en büyük sorusu için, en büyük güvensizlik oyu için hepinizi mücadeleye çalışmaya ve başarmaya davet ediyorum” dedi.