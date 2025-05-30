İstanbul Üniversitesi, 18 Mart'ta aldığı karar ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti.

Diploma için iptal kararının alınmasında en büyük gerekçelerden biri de YÖK Denetleme Kurulu’nun hazırladığı rapor olurken, gazeteci Barış Pehlivan, raporu hazırlayan ve ilk sırada imza atan Prof. Dr. Metin Dağdeviren hakkında dikkat çeken iddialar öne sürdü.

YAZARI OLDUĞU MAKALE 'USULSÜZ' BULUNDU

2021 yılında Metin Dağdeviren ve üç akademisyen tarafından yazılan “Küresel Bulanık Kümeler Üzerine Güncel ve Kapsamlı Bir Derleme (A stateof-the-art survey on spherical fuzzy sets)” başlıklı makale, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems” adlı uluslararası hakemli bir dergide yayımlandı.



Uluslararası akademi çevrelerinden büyük saygı gören dergide yayınlanan makale, akademisyenlerin kariyeri açısından da oldukça önemli görülürken, Hollanda merkezli yayıncı dergi, aldığı bazı ihbarların ardından harekete geçti ve makale hakkında soruşturma başlattı.





DERGİ USULSÜZ MAKALE İÇİN ÖZÜR DİLEDİ



Dergi, Metin Dağdeviren’in yazarları arasında olduğu makaleyi geri çekerek, bu makalenin yayınlanmasına izin verdikleri için “üzüntü duyduklarını” ilan etti ve açıklamasında makalenin usulsüz olduğuna yönelik kuvvetli delil barındıran 4 maddeyi sıraladı:

Buna göre, ilgili makalede şüphelenilen ihlaller şöyle sıralandı:

- Atıf manipülasyonu örnekleri, (araştırma makalesi ile ilgisi olmayan kaynaklara yapılan alıntılar dahil)

- Tutarsız, konu dışı metinler ve “işkence edilmiş ifadeler”, (Yani anlam bütünlüğü bozulmuş, bilgisayar desteğiyle oluşturulmuş yapay cümleler.)

- Gönderim sürecine yetkisiz üçüncü tarafların muhtemel müdahalesi,

- Yazarlar ve hakemler arasında, yayın öncesinde tespit edilemeyen işbirliği veya gizli anlaşma şüphesi,

- Daha sonra geri çekilmiş bazı araştırma makalelerine yapılan atıflar. (Bu atıfların, üçüncü taraf müdahalesi ve manipüle edilmiş hakemlik süreçleriyle ilişkili olduğu anlaşılmıştır.)

İşte bu sebeplerden dolayı da, 17 Nisan 2025 tarihinde ilgili makale uluslararası dergi tarafından geri çekildi.

DAĞDEVİREN İDDİALARI KABUL ETMEDİ



YÖK Denetleme Kurulu üyesi olduğu sırada yazdığı makalede sahtecilikler tespit edilen ve “Ekrem İmamoğlu’nun diploması kanunlara uygun değil” diye rapor hazırlayan Dağdeviren, söz konusu habere ilişkin şu savunmayı yaptı:

- Çalışmamızın ilgili dergide kör hakem süreçlerinden geçerek yayımlanması dergi misafir editörleri tarafından uygun görülmüştür. Tüm bu süreçlerin e-posta ortamında kanıtları bulunmaktadır.

- İlgili derginin başka bir yayınevine geçmesi neticesinde ilgili dergide daha önce yayımlanan 685 makalenin geri çekildiğine ilişkin web sayfası üzerinden bir duyuru yapıldığı ve bizim makalemize de bu 685 makale içinde yer verildiği görülmektedir.

- Geri çekilmeye ilişkin duyuruda yer alan genel açıklamaları kendi makalemiz açısından hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

- Son 4 yıldır dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan bir akademisyen olarak yaptığım tüm akademik çalışmaların olduğu gibi bu çalışmanın da sonuna kadar arkasındayım.