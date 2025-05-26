SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre İmamoğlu’nun cezaevi ziyaretleri de engellenmeye başlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkan Vekili Nuri Arslan yaklaşık dört haftadır Çelik, İmamoğlu ile görüştürülmüyor.

ASLAN DA GÖRÜŞEMEDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in hakim karşısına çıktığı geçen cuma günü, duruşma arası Özgür Özel, İmamoğlu’nu ziyarete gitti. Özel’e Çelik de eşlik etti. Ancak Çelik’in refakat etmesine bile izin verilmediği öğrenildi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın da dört haftadır İmamoğlu ile görüştürülmediği de öğrenildi.

İtiraf edin, korktunuz

İmamoğlu, İBB’yi devraldıklarında yurt, kreş, kent lokantası, yapımı devam eden metro vb. sayılarının sıfır olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. İktidarın yapamadığı hizmetleri tek tek sayan İmamoğlu, “Allah Aşkına, bunlardan korktunuz değil mi? Bu yüzden faul yaptınız değil mi? Bütün bu kumpasları o yüzden tezgahladınız değil mi” dedi.