CHP lideri Özgür Özel'in grup toplantısında anlattığı skandal iddianın belgesi ortaya çıktı. Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun 16 Aralık 2024 tarihinde İBB’nin başkanlık binasının bulunduğu Saraçhane’ye gelerek İSTGÜVEN İstanbul Güvenlik AŞ'ye yaptığı ihbarın belgesi ortaya çıktı.

GBT'Sİ TEMİZ DİYE RAPOR EDİLDİ

İhbar raporuna göre, İBB raporunda polis tarafından ifadesinin alındığı belirtilen Tengizoğlu'nun polisler tarafında yapılan GBT sorgusunda olumsuz bir duruma rastlanmadı şeklinde rapor edilmesi dikkat çekti. Tengizoğlu'nun evlat katili olarak müebbet hapis cezası aldığı halde GBT sorgusunda olumsuz bir duruma rastlanmadı ibaresi merak uyandırdı.

İBB yetkilileri tarafından hazırlanan tutanakta şu ifadelere yer aldı:

"Görev yaptığımız İBB Başkanlığı Saraçhane Hizmet binasında ki 16.12.2024 tarihinde ki 08:00/17:00 nöbetimiz esnasında saat 12:30 sıralarında İBB Başkanlığı Saraçhane Hizmet Binasına gelen Selçuk TENGİOĞLU isimli vatandaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İMAMOĞLU’na suikast girişiminde bulunacağı düşüncesi olduğunu söyleyerek bilgi vermek istediğini belirtmiştir.

Emniyet güçlerine haber verilmiştir. Binaya gelen emniyet görevlilerine şahıs ile ilgili bilgi verilmiştir. Emniyet görevlilerince şahsın yapılan GBT kontrollerinde her hangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Şahsın söylemiş olduğu suikast bilgisinin de emniyet güçlerinin araştırmaları sonucunda düşünceden başka bir somut bilgisi olmadığı bilgisi emniyet güçleri tarafından söylenmiştir. Emniyet görevlileri bilgi dahilinde şahıs 15:30 itibariyle bölgeden ayrılmıştır."

Gazeteci Gülşah İnce ihbar tutanağına göre notuyla paylaştığı sosyal medya hesabından bu detaya dikkat çekti.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan bahse konu ihbar ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddiaları ile ilgili olarak;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır.



Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan Müebbet hapis cezası alan ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılan Selçuk TENGİOĞLU isimli şahıs olduğu anlaşılmış, özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede; adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir.

Ayrıca belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk TENGİOĞLU isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmişlerdir.

Söz konusu ihbar, usulüne uygun şekilde değerlendirilmiş, ihbarın somut delilere dayanmadığı, yalnızca kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu, bahse konu durumun 5 yıl önceki hapiste kaldığı dönemle ilgili olduğu anlaşılmış, ilgili süreç tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlı kalmak kaydıyla sonuçlandırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ"