CHP'nin ön seçimde cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tanıdığı ve tanımadığı bazı isimlerin mal varlıklarına el konulduğunu belirtirken bu isimlerden bazıları ortaya çıktı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu bugünkü köşesinde "İmamoğlu’na yakın çok sayıda ismin şirketlerine, banka hesaplarına, tapularına, araçlarına tedbir kararı alınmış. Bu isimler arasında İmamoğlu’na seçim kazandıran kampanyayı yapan Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş gibi isimler dışında, İmamoğlu’nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz da var. İmamoğlu’nun "aralarında tanımadıklarım da var" dediği isimlerin önemli bölümü ise İBB iştiraklerinden ihale alan şirketlerin sahipleri. Haliyle, önce şirket evrakları ardından tedbir kararı önümüzdeki günlerde yapılacak operasyonun habercisi gibi." diye yazdı.

"MESAJI DOLANDIRICILIK ZANNETTİM"

İmamoğlu'nun kampanyacısı mal varlıklarının dondurulduğunu doğrularken şu ifadeleri kullandı:

-Cuma günü öğle yemeğindeydim, Beşiktaş Tapu Müdürlüğü’nden bana bir SMS mesajı geldi. Mesajda ‘adınıza kayıtlı gayrimenkul üzerinde el koyma kararı şerhi tesisi işlemi yapılmaktadır” deniyordu. Ben mesajı bir tür dolandırıcılık zannettim.

"EŞİME 500 LİRA YOLLAYAMADIM"

-Yine de içime kurt düştü ve avukatıma gönderdim. Avukatım, Tapu Müdürlüğü’ne ve adliyeye iki avukat arkadaşını gönderdi. Sonuçta, Başsavcılığın yaptığı bir işlem olduğunu doğruladı. Ardından, bir arkadaşımın ikazıyla, banka hesabımdan, kontrol için, eşime 500-1000 lira para göndermeye çalıştım, yapamadım. Şahsi hesabım dondurulmuştu. Bankayı aradım, şubenin haberi bile yoktu. Sonrasında da Ankara Çankaya Tapu Müdürlüğü’nden benzeri bir mesaj geldi."

-Ben profesyonel bir iletişimciyim. 42 yıldır çalışıyorum, piyasada tanınan muteber bir şirketim var. Ulusal veya uluslararası markalara iletişim kampanyaları yaptım. Mevcut hükümetin yönettiği çeşitli bakanlıkların, Merkez Bankası, Halk Bank gibi kuruluşların ya da kamu idarelerinin projelerinde uzun yıllar ihalelere girerek görev aldım.

"İBB'DE NE BİR GÖREVİM, SORUMLULUĞUM NE DE İMZA YETKİM VAR"

-Örneğin Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün ihalelerine katılarak yılda 5, 10, 15 milyon dolarlık bütçeler yönettim. Özetle; şirketim yıllarca kendi alanında Türkiye’nin en büyüklerinden biri oldu. Türkiye dışında da birçok projeyi yönettim. İletişim benim profesyonel işim, tutkum. Bugüne kadar 40’dan fazla ülkede konferanslar, dersler verdim. İBB’de ise ne bir görevim, ne bir sorumluluğum, ne de imza yetkim var. Dahası, yıllardır İBB veya iştiraklerinin ihalelerinden uzak duruyorum. Girsem hakkıyla alıp yapabileceğim işler olduğu halde bunu tercih ediyorum. Çünkü İBB benim için bir kar alanı değil. Ekrem Bey’in Türkiye için doğru bir lider alternatifi olduğuna inandığım için onu destekliyorum.

-Ekrem Bey’le ilk kez 2013 yılının sonbaharında tanıştık ve çalıştık. 2014’te Beylikdüzü’nü kazandıran kampanyasını yönettim. O tarihte ondaki ışığı gördüm. O günden beri bizzat Ekrem İmamoğlu’nun siyasal iletişim danışmanlığını yapıyorum.

-Avukatımın bana söylediği; bu bir soruşturma dosyası ve dosyada gizlilik kararı var. O nedenle konu nedir, suç isnadı nedir, benim hangi davranışımı hangi kanunun hangi maddesine aykırı bulmuşlar, bilmiyorum. Fakat belli ki Ekrem Bey’in merkezde olduğu bir yapı kurmaya çalışılıyor.

Beni de orada göstermeye çalışıyorlar. Bir kez daha buradan Ekrem Bey’i oyun dışına atmak gibi bir çaba var. Ben kendimi biliyorum. Verilmeyecek bir hesabım yok. Yapılanların hukuken hiçbir dayanağı yok, tamamen gayrimeşru.