CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı gönderide CHP tarafından başlatılan imza kampanyasına çağrı yaptı.

"Kıymetli Vatandaşlarım;

Bu hafta sonu Türkiye’nin dört bir yanında şehirlerin meydanlarında, sokaklarda özgürlük ve adalet için imza toplayan yol arkadaşlarımızı, gönüldaşlarımızı göreceksiniz.

Bu imzalar bir kişi ya da parti için değil güzel ülkemizin yarınları için atılıyor. İmza kampanyasına katılımınız bana ve tüm yol arkadaşlarıma büyük bir güç verecek."