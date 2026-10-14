İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 436 kişinin yargılandığı dava Marmara Kapalı Cezaevi'nde sürüyor. 53 kişinin tutuklu bulunduğu sürecin 98. gün oturumu yapılıyor.

SAVUMASI 4 GÜN SÜRECEK

İmamoğlu ile avukatları savunmalarını çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yapacak. Duruşma takvimi 17 Ekim Cumartesi günü sona erecek. Savunma süresi toplam dört gün olacak.

İMAMOĞLU'NDAN FERHAN ŞEYSOY'LU HALK TV MESAJI

Savunmasına devam eden İmamoğlu, bu sabah polis baskınıyla operasyon düzenlenen ve kayyım atanan Halk TV'ye de değindi:

"Sabahleyin kalktım hazırlıklarımı yaptım. Bugün telefon günümdü, haftada 10 dakika bir kişiyi arayabiliyorum. O görüşmelerimi bugün annemi babamı arayarak gerçekleştirdim. Cuma günü duruşma olacağından görüşemeyecektik. Annecim 'Halk TV’yi kapattılar, niye kapattılar?' dedi. Önce anlamadım. Sonra babam 'Kayyum atamışlar Ekrem' dedi. 'Ne diyeyim oğlum yakında da kulağımızı keserler' dedi. Bu memlekette çok enteresan şeyler oluyor. Ferhan Şensoy’un ‘tesadüfün iğne deliği’ diye bir lafı var, bugüne Halk TV kayyumu tesadüf herhalde, öyle yorumlayalım."