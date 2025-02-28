Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturmasının ardından kendisiyle ilgili 'yanıltıcı bilgiler' yaydığını belirttiği 14 isim hakkında suç duyurusunda bulundu.
“Savcılık, İmamoğlu’nun diplomasının iptalini istedi” haberini yapan ve yayan isimler hakkında harekete geçti.
İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun suç duyurusu, "Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek." notuyla paylaştı.
İmamoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında Sabah muhabiri Kenan Kıran ve Hürriyet yazarı Nedim Şener de var.
NE OLMUŞTU?
İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık iktidara yakın gazetelerin "İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi" iddiasını yalanlamıştı.