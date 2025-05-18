Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu, AKP’nin meclise sunduğu “belediyelerin öğrenci yurdu açma ve çalışma yetkisinin kaldırılmasını” öngören yasa teklifine sert tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, son paylaşımında Erdoğan'a seslendi.

"HİÇ Mİ MERHAMETİN KALMADI?"

İmamoğlu paylaşımda, "Koltuk dışında bir arzun, bir hırsın, bir isteğin kalmadı, anladık. Parayı tefeciye, faizciye, vurguncuya harcıyorsun onu da anladık. Anlayamadığım, yapana niye engel olmaya çalışıyorsun? Hiç mi merhametin kalmadı bu milletin evlatlarına?" diye sordu.

Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Artık hiçbir şeyi gerektiği gibi yapamıyorsun, anladık. Koltuk dışında bir arzun, bir hırsın, bir isteğin kalmadı, anladık. Parayı tefeciye, faizciye, vurguncuya harcıyorsun onu da anladık.

Anlayamadığım, yapana niye engel olmaya çalışıyorsun? Hiç mi merhametin kalmadı bu milletin evlatlarına?

İktidar, belediyelerin öğrenci yurdu açmasını önlemek için yasa teklifi hazırlıyormuş. O zaman ne yapacağımız belli, daha çok öğrenciye yurt yapacak daha çok gencin barınma sorununu çözeceğiz. İmkanı olan bütün CHP’li belediyelerimiz yurt yapıyor, yakında millet iktidara gelince yurt sorununu da kökünden çözeceğiz. Gençlerimizi hak ettikleri gibi kaliteli, güvenli ve ekonomik yurtlarda yaşatacağız.”

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan belediyeler için düzenleme sinyali vermişti.

AKP vekillerin Meclis’e sunduğu teklifte ‘Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik istendi.

Buna göre ‘Büyükşehir Belediyesi Kanunu’, ‘Belediye Kanunu’ ve ‘İl Özel İdaresi Kanunu’nda belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmayacak.

Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara kurum açma izniyle işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek. Yükseköğretim düzeyindeyse yetki Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda.

Bakanlıklar bu yetkilerini valiliklere devredebilecek. Usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.