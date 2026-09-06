İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi öncesinde CHP’li Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik’in tutuklanması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İktidarın yargı baskısıyla yerel iradeyi gasp etmeye çalıştığını belirten İmamoğlu, Çelik'in tutuklanmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Türk kadınına yakışan vicdanı, erdemi, dürüstlüğü, mertliği gösterdi diye mi Amine Cansu Çelik’i hapse attınız? 3 yaşındaki bebeğini hiç düşünmeden, bir oy için hürriyetini çaldınız! Bu nasıl bir zulüm? Siz kimsiniz? Ne ara türediniz? Bu milletin iradesine, irfanına, iffetine, demokrasi ve hürriyete olan inancına, geleceğine karşı; bu kadar zulme ve ihanete ne uğruna cesaret edebildiniz? Kimsiniz siz? İnsan biraz haya eder. Milletten utanmıyorsunuz onu anladık. Allah korkunuz da mı kalmadı?"

'ÜSKÜDAR SİZİN TAPULU MALINIZ MI?'

Tutuklu bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı da hatırlatan İmamoğlu, operasyonların siyasi amacına dikkat çekti:

"Sinem Dedetaş’ı hapse attınız. Kız çocuklarının 'ben belediye başkanı olacağım' hayallerini benzin döküp yaktınız. Ne için? Erdoğan Üsküdar’ı istemiş… Üsküdar’ı kaybetmeyi kendine yedirememiş. Üsküdar sizin tapulu malınız mı?"

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede vicdan, ahlak, adalet yaşıyorsa, ölmemişse şayet; 87 milyonu düşünmeye davet ediyorum. Bu menfaatçi, pervasız düzene cevap verme zamanı gelmiştir! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!"