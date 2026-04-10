İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi.

İmamoğlu, "Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli, Yarın utanılacak sözleri TBMM çatısı altında kimse dile getirmesin. Artık ah almayın! Bir kez daha pişman olmayın! Kandırılmayın, kimseyi kandırmayın! Yargılamalara şahitlik size farz! Çünkü sorumlusunuz! Hakikatten kaçmayın" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun mesajının tamamı şöyle:

Sayın Erdoğan, İddianamenin hâl-i pürmelâlinden haberdar mısınız? Temelsiz iddialara karşı dile getirilen gerçekler karşısında şaşkınlığını gizlemekte zorlanan kamuoyunun tepkisini yok sayamazsınız. Yok yere hayatı karartılan masumların, iftiraları çökerten tutsakların özgürlüklerinin elinden alınmasını, adil yargılanma isteyen haklı çığlığını işitiyor musunuz? Anaların gözyaşları adalet için akarken gözünüzü yumuyor musunuz?

Bu dava asrın utancıdır. Farkında mısınız? Sanırım değilsiniz! Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli, yarın utanılacak sözleri TBMM çatısı altında kimse dile getirmesin. Artık ah almayın! Bir kez daha pişman olmayın! Kandırılmayın, kimseyi kandırmayın! Yargılamalara şahitlik size farz! Çünkü sorumlusunuz! Hakikatten kaçmayın!