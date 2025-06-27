Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olduklarını söyleyen İmamoğlu, partinin eski genel başkanlarına ve partililere birlik olma çağrısında bulundu.

"Partimize, birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yapılan planlı saldırıları reddediyoruz" diyen Ekrem İmamoğlu, "Partimizin ve genel başkanımızın bu süreçte yanındayız. Önceki dönem genel başkanlarımızı ve tüm partililerimizi bir ve beraber olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, gönderisinde nota da yer verdi: