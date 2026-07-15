Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Çankaya Belediyesi'ni hedef alan operasyon kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden paylaşılan açıklamasında İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’ya, Başkentin kalbi Çankaya’ya operasyon yapmak, belediye başkanını tutuklamak; 19 Mart ve 21 Mayıs darbesinin, hukuksuzlukla oluşturulan “ahtapotun kolları” mekanizmasının son merhalesidir."

"Can kardeşim Hüseyin Can Güner başkanımıza yapılan bu muameleyi kınıyorum" diyen İmamoğlu, sözlerini "Tutuksuz yargılanma haktır. Bunu yok sayan, gizli tanık beyanı ve iftiracı düzeni ile operasyon, yargı düzenine ihanettir" vurgusuyla tamamladı.

NE OLDU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Çankaya Belediyesi'ne yönelik "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklandı.

Soruşturmada, 6 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Başkan Hüseyin Can Güner, soruşturmada kendisine "örgüt kurma" ve "rüşvet" suçlamalarına ilişkin somut sorular yöneltilmediğini, dosyada yer alan iddiaların büyük ölçüde gizli tanık beyanlarına dayandığını belirtti. Savunmasında, "Çankaya halkının hakkını savunduğum için buradayım. Hakkımdaki suçlamalar büyük bir haksızlıktır" diyen Güner tutuksuz yargılanmayı talep etti.