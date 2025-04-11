Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, "Mektuplarınız, çizdiğiniz resimler bana ulaşıyor güzel evlatlarım. Sizden çok büyük güç alıyorum" dedi.

İmamoğlu mesajında, "Hakim olacağım, savcı olacağım seni kurtaracağım' diye notlar yazmışsınız. Siz benim arkamda dağ gibi duruyorsunuz ya, benim sırtım yere gelmez canlarım. Mektuplarınız, çizdiğiniz resimler bana ulaşıyor güzel evlatlarım. Sizden çok büyük güç alıyorum, lütfen göndermeye devam edin." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının seçildiği ön seçimdeki dayanışma sandıklarına çocukları da davet etmişti.