Son Dakika Haberi... Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü ile KİPTAŞ Genel Müdürü’nün de bulunduğu 49 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

“Zulüm ile âbâd olanın âkıbeti berbat olur" diyen İmamoğlu şunları söyledi:

"SANDIKTAN TARİHE GEÇECEK GÜÇLÜ BİR TOKAT ÇIKACAK"

"İktidar ya da muhalefet, kime oy vermiş olursa olsun kimseyi inandıramadın.

Bomboş dosyanı doldurmak için aklınca her fırsatta dalga dalga yeni operasyonlar yapıyorsun. Tehditle, korku salarak ve şantaj yaparak soruşturmanı güçlendirmeye çalışıyorsun.

Ciddiyetsizlik, tutarsızlık, uydurma… ne ararsan sende var. 8 ay önce soruşturma başlatmışsın, 70 günde yüzlerce insanı cezaevine atmışsın, şimdi baskıyla ifade alıyorsun. İşte bu acziyettir. İşte bu delil ve kanıtsızılığın itirafıdır.

Unutma; öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin. Sabah baskınlarıyla uyanan çocukların, endişeli anne babaların ahına yenileceksin. Sandıktan sana hayalini bile kuramayacağın, tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak"