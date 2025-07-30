CHP lideri Özgür Özel, 23 Mart'tan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 81 ilde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi açacaklarını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından ilk aday ofisi partinin Başkent Ankara'daki Bülent Ecevit Parti Okulu’nda açıldı.

Aday ofisinde Atatürk’ün fotoğrafının kaldırılarak, yerine İmamoğlu’nun fotoğrafının asıldığı yönündeki paylaşımlar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Konuyla ilgili İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

"GECİKMELİ HABERDAR OLUYORUM"

Avukatları aracılığıyla adına açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli X hesabından açıklama yapan İmamoğlu, 2019'da İBB'de göreve geldikten sonra makamına astığı Atatürk fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizin açılışını büyük bir heyecanla ve gururla takip ettim. Ancak sosyal medyada yürütülen bazı tartışmalardan Silivri’de bulunmam nedeniyle maalesef gecikmeli haberdar oluyorum.

"BU YAKIŞTIRMANIN BENİ VE ARKADAŞLARIMI YARALAMAYA DÖNÜK OLDUĞU AÇIK"

Atatürk posterinin indirildiğine dair başlatılan kampanyayı büyük bir üzüntüyle gördüm. Bu yakıştırmanın, kişisel olarak beni ve yol arkadaşlarımı yaralamaya dönük olduğu açık.

Biz ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda yürüyor, onun ilkelerini, devrimlerini ve Cumhuriyeti hayatımızın ve siyasetimizin temeli olarak görüyoruz.

"NE İÇİN YOLA ÇIKTIĞIMIZ NETTİR"

Bugün ne için yola çıktığımız da, kimin makamına talip olduğumuz da bizim için son derece nettir.

Kimse bizim Atatürk’e duyduğumuz sevgiyi ve mirasına olan bağlılığımızı sorgulayamaz. Buna cevap vermeyi bile zul addederim. Attığımız her adım, onun “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözünün ete kemiğe bürünmüş halidir.

Yolumuz belli, zihnimiz berraktır.

“Azim ve kararlılıkla”

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ülkemizi hep birlikte aydınlık yarınlara taşımaya kararlıyız."