Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "suç örgütü" ifadesine sert tepki gösterdi.

Seçim kampanyasının yürütüldüğü Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama açıklamada, "Ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin tahribatına uğrayan pek çok kurumumuz oldu. Ancak hiçbiri, ülkedeki adalet kurumu kadar büyük yara almadı bu ucube sistemden" ifadelerine yer verildi.

İddianamenin henüz hazırlanmadığına dikkat çekerek Erdoğan'a "suç örgütü" ifadesi üzerinden yüklenen İmamoğlu, "Yetinmeyip aklınca bir yandan yargıyı etki altına alırken, diğer yandan yol arkadaşlarımızla aramızda fitne yaratmaya gayret ediyor. Sen de gayet iyi biliyorsun ki; ortada ne suç var ne de örgüt, ne turp var ne de heybe!" diyerek tepkisini dile getirdi.

İmamoğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ne kadar yalan haber yaptırsanız da, ne kadar insandan zorla ifade almaya çalışsanız da, iftiracılarınızla, gizli tanıklarınızla yaptığınız her iş elinizde patladı.

Aziz Milletim; Bu kumpasçı, fitneci, iftiracı aklın bu ülkeye zerre faydası olmaz artık. Kimse güven duymaz böyle çürümüş bir düzene. Bu kadar güvensiz hissedilen bir sistemde; para olmaz, bereket olmaz, refah olmaz, aş olmaz, iş olmaz…

Bu hukuksuzluklar ve yarattıkları ortam en büyük bedeli milletimize ödetti, ödetmeye devam edecek.

Varsın onlar hukuksuzluklarına devam etsinler, biz bu ülkeye hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Allah'ın izniyle; bu tek adamcı, ucube sistemi el birliğiyle değiştireceğiz. Ülkemize hürriyet ve adalet gelecek."