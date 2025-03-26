Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Kadir Gecesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "Ömrümde ilk kez bu mübarek geceyi bir siyasi kumpasla içerde geçiriyorum. Ant olsun ki, buna sebep olanlardan hem bu dünyada hem de mahşerde hesap soracağım" dedi.

İstanbullular Saraçhane'de düzenlenen iftar sofrasında bir araya geldi. İftara, Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babası ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu da katıldı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından Kadir Gecesi dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

- Çocuk yaşlarımdan bu yana Kadir Gecesi’nin bende bambaşka bir anlamı vardır.

- Gecelerin en güzeli olan Kadir Gecesi’ni yıllarca ailemle, annem ve babamla, sevdiklerimle yaşadım. Ömrümde ilk kez bu mübarek geceyi bir siyasi kumpasla içerde geçiriyorum.

- And olsun ki, buna sebep olanlardan hem bu dünyada hem de mahşerde hesap soracağım.