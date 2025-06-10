Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hukuk araç olarak kullanılarak siyaset dizayn edilemez.
Siyasetçiler, siyasi parti liderleri uyduruk gerekçelerle tutuklanıp aylarca hatta yıllarca hapiste tutularak yargılama sürecinin kendisi cezalandırmaya dönüştürülüyor.
Siyasetçiler rakiplerini sandıkta yener, uyduruk mahkemelerle değil. Fikirler fikirlerle yarışır, kararı millet verir.
Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yarınki duruşmada tutukluğuna sona verilmesi ve adli birimler üzerindeki iktidar gölgesinin sökülüp atılması elzemdir. Yargılama sürecinin kasti olarak uzatılması ve tutuklu yargılamanın usul haline gelmesi adaletsizliktir.
Ekrem İmamoğlu"