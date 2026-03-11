CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107’si tutuklu, 5’i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasının üçüncü günü sona erdi.

Ekrem İmamoğlu salondan çıkarken "İddiaların hepsi mesnetsiz hepsi tek tek çürüyecek" diye konuştu.

TRT'ye de tepki gösteren İmamoğlu "Birkaç gündür TRT’nin dezenformasyonunu duyuyorum. TRT'nin o içinde bu kararı veren herkesi kınıyorum. 86 milyon insanın vergisi haram zıkkım olsun" İfadelerini kullandı.