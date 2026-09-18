Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomi ve adalet yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, ülkede hem adaletin hem de ekonominin çöktüğünü savunarak ortaya çıkan faturanın vatandaşın sırtına yüklendiğini belirtti.

“YÖNETME BECERİSİ KALMAMIŞTIR”

İmamoğlu, açıklamasında “Adalet çökmüş! Ekonomi çökmüş! Faturası da milletin sırtına yüklenmiştir” ifadelerini kullandı.

“Siyasi vurgun” peşinde koşanların vurgunun her türlüsünü millete yaşattığını ileri süren İmamoğlu, mevcut yönetimin de “dibe vurduğunu” ve yönetme becerisinin kalmadığını söyledi.

KRİZİN İKİ NEDENİNİ SIRALADI

Ekonomi ve adalet yönetimlerinde yaşanan krizin derinleşmesinin iki nedeni olduğunu belirten İmamoğlu, bunları “beceriksizlik ve acemilik” ile “art niyetli menfaat istismarı” olarak sıraladı.

İmamoğlu, “Bu kara düzeni kuran da 86 milyonun içini karartan da bellidir” dedi.

“LİYAKATTEN SADAKATE GEÇİLDİ”

İmamoğlu, denetleyici ve düzenleyici kurumların yapısının zayıflatıldığını ve vatandaşların haklarını koruyacak liyakatli kamu görevlilerinin dışlandığını savundu.

Kamu yönetiminde liyakat yerine sadakatin, deneyim yerine ise “eş, dost, akraba sistemi”nin öne çıkarıldığını ifade eden İmamoğlu, kurumların “bir kişinin ağzına bakmak zorunda bırakıldığını” ileri sürdü.

“HEMEN VE DERHAL SEÇİM” ÇAĞRISI

İmamoğlu, açıklamasının sonunda çözüm olarak seçimi ve millet iradesini işaret etti.

“Kurtuluşun reçetesi; seçimdir, milletin iradesidir, siyaset vurguncularının evlerine gönderilmesidir” diyen İmamoğlu, “Yarının bugünleri aratmaması için hemen ve derhal seçim!” ifadelerini kullandı.