CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı başlatılan operasyonun ikinci ayında bir açıklama yayımlayarak hem sürece hem de iktidara sert sözlerle yüklendi...

İmamoğlu paylaşımı şu şekilde:

2 ay geçti;

Ne para dolu ayakkabı kutuları,

Ne dolar fışkıran para kasaları,

Ne 300 bin euroluk “hediye” saatler,

Ne milyon dolarlık off-shore hesapları,

Ne telefon tapeleri,

Ne de önceki olaylarda etrafa saçılan skandal e-mailler,

ÇIKTI!

Oysa en büyük hayaliniz tüm bunları video yapıp, grup toplantısında millete izlettirmekti.

OLMADI! Ne heybeden turp çıktı ne de dananın kuyruğu koptu!

Gücünüze gidiyor biliyorum ama ne yazık ki yine aldatıldınız.

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmekle sorumlu bir siyasetçiye, hayali bir örgütün, hayal ürünü iddiaların peşine takılarak siyaset yapmak yakıştı mı?

Bu itiraf bataklığından kurtulmak, çamura daha fazla batmamak için yapılacaklar bellidir.

Güvendiğiniz hukuk kökenli siyasetçilerden bir heyet kurun ve bu dosyayı onlara inceletin. Objektif her hukukçu görecektir ki bu dosya, içinde tek bir DELİL barındırmayan SANAL bir dosyadır.

Bu dosyanın değerlendirmesini, güvendiğiniz hukuk kökenli siyasetçiler yapsın.

Belli ki benden şüphe ediyorsunuz.

Belki kendi ekibinize güvenirsiniz!

Son sözüm: Aldansan da, aldatma!