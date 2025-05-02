Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yarın yapılacak Konya mitingi için çağrı yaptı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da göndermede bulunan İmamoğlu’nun mesajı şöyle:
-Sen ruhunu kibre teslim et, biz milletin kalbinde olacağız.
-Sen insanlara “telef oldunuz” diyecek kadar kontrolünü kaybet, biz Anadolu irfanından, bu toprakların vicdanından, ahlakından beslenmeye devam edeceğiz.
-Biz Hz. Mevlana'nın diyarı Konya’dan, bu kibre ve zorbalığa karşı sevgi diliyle haykıracağız.