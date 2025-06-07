Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Ferdi Zeyrek mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nden paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek kardeşimin geçirdiği ağır bir kaza sonrası tedavi altına alındığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah’ım seni korusun Ferdi Başkanım, senin gibi iyi ve güçlü bir insanın hızla iyileşip hizmetlerine devam edeceğine inanıyorum. Aileni, dostlarını ve çalışma arkadaşlarını sevindireceksin inşallah" ifadelerini kullandı.