Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde geçirdiği elektrik çarpması neticesinde hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan vefatın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite sınavına götürüp sınav çıkışına kadar da beklemesi gündem olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde sınav sonuçlarının açıklanması ile Nehir Zeyrek'in mimar olmak için gerekli puanı aldığı da öğrenildi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nehir Zeyrek'e el yazısıyla özel bir mektup yazdı. İmamoğlu mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kızım Nehir Zeyrek,

Başarılı sınav haberini biraz önce dinledim ve hissettiğim baba mutluluğunu seninle paylaşmak istedim.

Senin çok başarılı olacağına, okulunda, mesleğinde güçlü bir gelecek ile ailenin ve rahmetli babanın da cennetinden seni gururla takip edeceğine eminim.

Bizler de babanın yol arkadaşları olarak her zaman yanınızda olacağız ve sizleri gururla takip edeceğiz.

Yolun açık olsun Nehir.

Seni çok öpüyorum.

Ekrem İmamoğlu."