Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan yapay zekâ destekli video mesajında gençlere ve vatandaşlara seslendi.

Mesajında Türkiye'nin demokrasi, cumhuriyet ve adalet açısından kritik bir süreçten geçtiğini ifade eden İmamoğlu, gençlerin bu süreçte aktif rol üstlenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Mücadelelerinin "cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesi" olduğunu söyleyen İmamoğlu, seçimlerin ve sandığın demokratik sistemin en güçlü güvencesi olduğunu vurguladı.

Seçim güvenliğine dikkat çeken İmamoğlu, İstanbul Gönüllüleri modeline benzer şekilde ülke genelinde "Türkiye Gönüllüleri" adıyla geniş katılımlı bir gönüllü ağı oluşturulması çağrısında bulundu. Her okulda sandık görevlilerinin belirlenmesi, hukukçuların seçim günü hukuki destek sunması, bilişim ekiplerinin seçim verilerinin güvenliğini sağlaması ve siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Hedeflerinin 1 milyon sandık gönüllüsüne ulaşmak olduğunu belirten İmamoğlu, vatandaşların seçim güvenliğinin sağlanmasında aktif sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Gençlere özel mesaj veren İmamoğlu, demokrasi mücadelesinde sorumluluk almaları çağrısında bulunarak, "Hazır olun; hep birlikte tasarlayacak, düşünecek, çalışacak ve başaracağız." ifadelerini kullandı.