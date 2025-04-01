Tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlere, "Bu süreçte gözaltına alınan, tutuklanan gençler bizim gençlerimiz. Gururumuzsunuz. Size verilmek istenen zararı hep birlikte engelleyecek, size ve ailelerimize sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

"KORKU DUVARLARINI İLK SİZ AŞTINIZ"

İmamoğlu, "Korku duvarlarını ilk siz aştınız. Geleceğinizi, umutlarınızı çalan, iradenizi, sizi yok sayan ve size saygı duymayan akla ilk siz isyan ettiniz. Zamanın ruhu sizi çağırıyor. Zekanızla, samimiyetinizle, yüksek adalet duygunuzla, önyargıları yerle bir eden ruhunuzla, dayanışmanızla, herkesi kucaklayacak ve size ait olacak yakın gelecekte bu güzel ülkeyi siz aydınlığa çıkaracaksınız." düşüncesini dile getirdi. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"YALANLAR BENİ ZERRE ETKİLEMİYOR, SİZİ DE ETKİLEMESİN"

Ben Silivri’de dimdik duruyorum. Bu kumpaslar, yalanlar, dolanlar beni zerre etkilemiyor. Sizi de etkilemesin.

"GURURUMUZSUNUZ"

Bu süreçte gözaltına alınan, tutuklanan gençler bizim gençlerimiz. Gururumuzsunuz. Size verilmek istenen zararı hep birlikte engelleyecek, size ve ailelerimize sonuna kadar sahip çıkacağız.

"TARİH SİZİ YAZACAK, SİZ TARİH YAZACAKSINIZ"

Bu mücadele uzun, taşlı, tozlu, engebeli bir yol demiştim. En büyük engeli aştık. Bakmayın bir avuç, toplumun huzuruna çıkamayan insanın iddialı, hırçın sözlerine. Kaybedeceklerini onlar da biliyor. Demokrasi ve Cumhuriyet yolu milletimizin yoludur ve milletimiz kazanacak, gençlik kazanacak, bir avuç insan kaybedecek.

Tarih sizi yazacak gençler! Siz tarih yazacaksınız, dünyaya örnek olacaksınız! Unutmayın! Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var! Biz adalete susamış Türk Gençliğiyiz. Asla vazgeçmeyeceğiz, millet büyüktür.