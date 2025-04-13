19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan Kent Lokantası mesajı verdi.
17 şubesi bulunan Kent Lokantaları'na bir yenisi daha eklenecek. Eyüpsultan'a açılacak Kent Lokantası'yla beraber sayı 18'e yükselecek.
Şimdiye dek açılan 17 Kent Lokantası'nın 6 tanesi Anadolu 11 tanesi ise Avrupa Yakası'nda bulunuyor.
"YENİLERİ AÇILACAK"
İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB yoksulun, emeklinin, emekçinin yanında" diyerek şunları kaydetti:
Kent Lokantaları 40 TL’ye sağlıklı ve lezzetli 4 çeşit yemek sunmaya devam ediyor. Yenileri açılacak. #UmutBurada
İBB yoksulun, emeklinin, emekçinin yanında.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 13, 2025
Kent Lokantaları 40 TL’ye sağlıklı ve lezzetli 4 çeşit yemek sunmaya devam ediyor. Yenileri açılacak. #UmutBurada pic.twitter.com/sBGArtYZhE