Sabah saatlerinde evine polislerin geldiği ve hakkında gözaltı kararı verilen İmamoğlu, "Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı herkes bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim." diye konuştu.

İmamoğlu, gözaltına alınmadan önce evinden paylaştığı videosunda, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi kötülüğe alet ederek, 16 milyonun İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum." dedi.

"KENDİMİ MİLLETİME EMANET EDİYORUM"

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı herkes bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim.

"KAPIMA YÜZLERCE POLİS GELDİ"

İmamoğlu şunları kaydetti:

-Kapıya yüzlerce polis geldi. Serkan, kendimi millete emanet ediyorum. Bu ahlaksızlığı… Eve baskınla polis geliyor, kapıyı polis çalıyor. Kendime 16 milyon değil, 86 milyon ve bütün dünyadaki bu zulmü yapan insanlara karşı dirence emanet ediyorum. Milletime güveniyorum. Bu ahlaksızlığı, bu ceberut tutum ve tavrı, milletimizin iradesi, milletimizin direnci elbette geri çevirecektir.

"YILMAYACAĞIM"

-Bu ülkenin çocuklarına, kadınlarına, bütün insanlarına en güzel duygularımı iletiyorum. Dimdik ayaktayım. Kimse endişe duymasın. Hepinizi kucaklıyorum. Milletimi çok seviyorum. Unutulmasın ki; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yılmayacağımı, dik duracağımı, mücadeleye devam edeceğimi bütün milletimin bilmesini istiyorum.

"BİR AVUÇ İNSANDAN BU MİLLET ADALET ÖNÜNDE HESAP SORACAKTIR"

-Ekrem İmamoğlu'nun kapısına yüzlerce polisi yığan, bu sürecin başındaki ve bütün bu dosyaların savcısı Cumhurbaşkanı ve buradaki temsilcisi bir avuç insan. Ve benim gariban polisimi, ahlaklı polisimi bu işe alet eden kim varsa, o bütün bir avuç insandan, bu millet, adalet önünde hesap soracaktır.”