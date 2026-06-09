Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası’nda duruşmaya verilen arada salondan çıkarılırken, jandarma tarafından itildiğini söyleyerek, "Merdivenden aşağı düşecektim. Beni kim itti az önce? Bir daha yapmayın. Hakkınızda suç duyurusunda bulunurum. Benim konuşmama engel olamazsınız" diye tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 68’i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın duruşması, 47’nci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda görülürken, verilen arada İmamoğlu ile jandarma personeli tartıştı.

'MERDİVENDEN DÜŞECEKTİM'

Salondan çıkarılırken arkadan itilmesine tepki gösteren İmamoğlu, "Sen mi ittin beni az önce? Terbiyesiz. Komutan, ben merdivenden aşağı düşecektim. Beni kim itti az önce? ‘Araba bozuk’ derken de yalan konuştunuz. Şimdi de aynı şeyi yapıyorsunuz. Bir daha yapmayın. Hakkınızda suç duyurusunda bulunurum. Benim konuşmama engel olamazsınız" ifadelerini kullandı.

Jandarmanın yanıtı “Burası konuşacak yer değil” olurken, İmamoğlu bu kez “Burası konuşacak yer. Sen görmediysen aktarıyoruz sana komutan bey. Aktarıyorum size. Beni arkadan kontrolsüz bir şekilde ittiler. Ben size aktarıyorum” diye karşılık verdi.