Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Kanal İstanbul Referandumu" için sandıkların kurulmasını teklif etti.

"Senin derdin Kanal, benim derdim İstanbul" diyen İmamoğlu, şehrin kaderine yaşayanların karar vermesi gerektiğini savundu.

'SİZ KURMAZSANIZ MİLLET KENDİ SANDIĞINI KURAR'

İmamoğlu, paylaşımının devamında Erdoğan’a çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, şehrin kaderine İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul Referandumu için sandıklar kurulsun. 16 milyon İstanbullu, yaşadığı şehir için kararını versin.

Milletin sırtına milyarlarca dolar yük olacak, havasını, suyunu, tarım arazilerini ve doğasını yok edecek; şehri daha da yaşanılmaz hale getirecek, nüfusu ve trafiği arttıracak bu geri dönülmez ihanet projesinin akıbetine, milletimiz karar versin.

Eğer siz sandığı milletin önüne koymazsanız, millet kendi sandığını kurar."