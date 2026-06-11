CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 68’i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın duruşması, 49’uncu gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda yapılıyor.

İMAMOĞLU: MUHALEFET PARTİSİNİN BAŞINA KAYYUM OLARAK ATANAN KİŞİYİ KINIYORUM

Savunma yapan tutuklu Elif Güven, suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Beraatini talep eden Güven'in sorgusuna geçilirken söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

-Bu eylemlerin hiçbir hukuki yanı, hiçbir idari yanı olmadığını düşünüyorum. Ve bunun bu kadar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulduktan sonra kılını dahi kıpırdatmayan ve kıpırdatamayacağını bildiğim bakanları da kınıyorum.

-Aynı şekilde ana muhalefet partisinin başına kayyum atanan kişiyi, siyasi savcıyı da tekrar ödeyemeyeceği için kınıyorum. Hükümetin başındaki kişiyi de kınıyorum.

Mahkeme başkanı, duruşmaya ara verdi.