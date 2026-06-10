İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında görülen duruşmada, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in gözaltı sürecinde “çıplak arama” uygulamasına maruz kaldığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu iddialara ilişkin açıklamayı sosyal medya platformu X üzerinden yaptı...

Türker’in gözaltındayken maruz kaldığını iddia ettiği "çıplak arama, işkence ve şantaj" ifadelerini paylaşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için "Saray Kayyumu" sıfatını kullanarak, "Bu vahim ifadeleri derhal okusun!" çağrısında bulundu.

İmamoğlu, X’ten şöyle yazdı:

-Dün, adalet ve hukuk sistemi adına utanç verici bir gündü.

-Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker mahkemede, uğradığı şantajı, işkence ve taciz gibi zorbalıkları anlattı.

-Salondaki herkesin tüyleri diken diken oldu. Bu anlatımları ben de milletimizle paylaşmak istiyorum.

-İBB kumpas davasının, 19 Mart darbesinin sahibi saraydaki zihniyetin nasıl metodlar kullandığını ibretle okuyacaksınız.

-Yargıyı yerle bir eden bu zihniyetin peşinden koşan ve “arınma” ifadesini dilinden düşürmeyen, pankartlar asan “saray kayyumu” da bu vahim ifadeleri derhal okusun!