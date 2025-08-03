Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında kurulan ve ilk toplantısını önümüzdeki salı günü gerçekleştirecek olan komisyona ilişkin bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu mesajında şeffaflığın önemine değindi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir mücadele veriyoruz. Milletimizle birlikte demokrasinin, adaletin, refahın, istikrarın ve barışın hüküm sürdüğü bir Türkiye hayali için gece gündüz çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz.

Yıllardır çektiğimiz acılara tuz basan değil, merhem olan bir siyaseti yürütüyor; huzurun ve barışın hâkim olduğu yeni bir döneme girmek için akıl ve sabırla çalışıyoruz.

"HUZURA DUYDUĞU HASRETİN TEMSİLCİSİDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin barışa ve huzura duyduğu hasretin temsilcisidir. Cumhuriyet Halk Partisi her yerde ve her şartta demokrasinin temsilcisi, milletin sesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi milletimize karşı taşıdığı büyük sorumlulukla Türkiye’nin birinci partisidir. İki ay önce önerdiğimiz meclis komisyonunun kurulması ve kararların nitelikli çoğunluk ile alınacak olması, Türkiye’nin demokratik, adil ve kalıcı bir barışa ulaşması yolunda atılan doğru adımlar olmuştur.

Kürt meselesinin konuşulacağı yegâne mecra olarak gösterdiğimiz TBMM’de, partimizi temsilen bizlerin de bu sorumluluğun içinde olduğunu en başından beri ifade ediyoruz.

"KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN"

TBMM’de kurulan komisyona katılarak ülkemiz ve milletimiz için üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Silahların tamamen sustuğu bir Türkiye istiyoruz. Terörden ve çatışmadan arınmış bir Türkiye istiyoruz.

Ve en önemlisi, Türk, Kürt bir arada, birbirlerine gönülden sarılmış iki kardeş, tek yürek ve tek bilek aynı hedefe doğru omuz omuza yürümek istiyoruz.

İçeride ve dışarıda kimsenin bozamayacağı bu kardeşliği samimiyetle güçlendirme yolunun yolcusuyuz. Bu yolculuğun hukukun üstün olduğu ve herkese eşit uygulandığı bir demokrasiden geçtiğini gayet iyi biliyoruz.

"BÜYÜK BİR GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, içinde yer alacağımız komisyonun demokratikleşme, Kürt meselesinin çözümü ve toplumsal barış yolunda çalışması için büyük bir gayret göstereceğiz.

Devletimizin ve milletimizin özüne nakşedilmiş olan “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesine bağlı kalarak hem ülkemizde hem de bölgemizde büyük bir barış hattının kurulması için irademizi ortaya koyacağız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin istikbali, milletimizin geleceği ve bölünmez bütünlüğümüz için samimiyet, hassasiyet ve şeffaflığın bütün siyasi partiler ve komisyonda görev alan milletvekillerimiz tarafından uygulanacağı tarihi bir sürecin yürütülmesi umudumuz ve dileğimizdir.

Bu hedef yolunda yüksek bir gayretle bizlere liderlik eden Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel başta olmak üzere, emek gösteren bütün yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, TBMM’de kurulacak komisyonda yer alan milletvekillerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum.

Türkiye demokrasinin, adaletin, refahın ve barışın ülkesi olana kadar, Tam Yol İleri!"