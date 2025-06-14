İmamoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Çocuklar, (Artık gençlerimiz diyeceğim)

Liselere Geçiş Sınavı heyecanı yaşayacaksınız. Çok çalıştınız, şimdi derin nefes alın, rahat ve sakin olun, eminim ki elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız!

Ben sizin yeteneklerinizi, kapasitenizi, çalışkan ve dürüst bir nesil olduğunuzu çok iyi biliyorum.

Çok başarılı olacaksınız!

Ülkemiz ve dünyamız için çok güzel işler yapacaksınız!

Sizler tarih yazacaksınız!

Hepinizi çok seviyorum!

Hepinizi çok kucaklıyorum!

Her şey çok güzel olacak!

Ekrem İmamoğlu"