Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracın makam aracı olarak kullanıldığı ve bakım, yakıt gibi giderlerinin belediye tarafından karşılandığı iddiasıyla açılan “görevi kötüye kullanma” davasının ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu dahil sanıklar hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"MAKAMIN HAYATIMDA HİÇBİR ZAMAN ÖNCELİĞİ OLMADI"

Savunmasına, yargılamanın yanlış olduğunu düşündüğünü belirterek başlayan İmamoğlu, son 6 ayda 100'üncü duruşmaya katıldığını söyledi. İmamoğlu, “Bana yönelik yürütülen yargı saldırısının parçası olarak doğmuş siyasi davalardan birisindeyiz ne yazık ki” dedi. Yargıya güvenin düşük olmasından rahatsızlık duyduğunu belirten İmamoğlu, “Bundan rahatsız olmayan varsa ben onun vatanseverliğini sorgularım” ifadelerini kullandı. Makamın hayatında hiçbir zaman öncelik olmadığını savunan İmamoğlu, “Makam milletin verdiği geçici görevdir, seçimle gelen seçimle gider” diye konuştu.

"YALAKALARI, EL ÖPENLERİ SEVMEM"

İmamoğlu, kendisinin belediye başkanlığını büyük odalarda oturup uzun konvoylarla dolaşmak olarak görmediğini belirterek, “Yalakları sevmem, makamdan beklentisi olanları sevmem, kınarım. El öptürenleri de sevmem. Kula kulluk etmenin inancımıza aykırı olduğunu bilen bir kulum” dedi. Dava konusu araçla ilgili olarak ise belediyenin sunduğu araçların fiyatlarını gördüğünü, daha iyi bir seçenek olarak kendi aracını bedelsiz şekilde belediyenin kullanımına tahsis ettiğini söyledi. İmamoğlu, kendi aracının belediye tarafından kullanılması konusunda protokol yapıldığını, ancak aracına iki kez belediye hesabından yakıt alındığını ve bir kez lastik alındığını belirterek, bu giderlerin daha sonra tespit edildiğini ve şirketi tarafından 2025'te faiziyle birlikte 400 bin lirayı aşan tutarın belediyeye ödendiğini ifade etti.

"BİNALİ YILDIRIM'A 42 ARAÇ TAHSİS EDİLDİĞİ BELGELENDİ"

Göreve geldiğinde 15 makam aracı bulunduğunu öğrendiğini ve bunları Saraçhane'de sınırlandırarak diğer araçları ihtiyaç duyulan birimlere tahsis ettiğini anlatan İmamoğlu, kendisinin yaklaşık 20 bin liralık yakıt gideri nedeniyle yargılandığını söyledi. İmamoğlu, 2019 seçimindeki rakibi Binali Yıldırım'a İBB tarafından 42 araç tahsis edildiğini, 2019 öncesinde Cumhurbaşkanlığı makamı, Cumhurbaşkanlığı korumaları ve yakın aile fertleri için de İBB tarafından çok sayıda araç tahsis edildiğinin belgelendiğini savundu. Bunlarla ilgili soruşturma veya kovuşturmaya yer olmadığı yönünde kararlar çıktığını belirten İmamoğlu, siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Ardından Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan İmamoğlu, “Gerçi birileri beni siyasi tutsak olarak görmüyormuş ama bunu söyleyen zihniyet özgürlüğü ancak saraya yakınlıkla ölçen zihniyettir. Hatta, kendini oraya tebaa olarak gören zihniyetin tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Eylül'de Euronews Türkçe'ye verdiği röportajda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu'nun “siyasi tutuklu” olarak görülmesine katılmayan Kılıçdaroğlu, “Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ile hakkında yürütülen davaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca herkesin yargı süreçlerinde hesap vermeye hazır olması gerektiğini belirterek, “Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı” diye konuştu.

Açıklamalarının ardından İmamoğlu ise 11 Eylül'deki duruşmasında Kılıçdaroğlu'na yanıt vererek, “Ben siyasi tutukluyum, tutsağım” ifadelerini kullandı.