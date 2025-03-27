Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cumartesi günü CHP'nin Maltepe'de düzenleyeceği mitinge çağrı yaptı.
X hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri de ekledi:
"Yüreği adalet ve ülke sevgisiyle atan herkes Maltepe'de buluşacak. 29 Mart Cumartesi 12.00 Maltepe Sahil Miting Alanı"
CHP Genel Başkanı bir haftadır süren Saraçhane Meydanı'ndaki gece toplantılarını sonlandırdı. İstanbul halkını cumartesi günü Maltepe'de gerçekleştirilecek mitinge çağırdı.