Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

-Avukatım Mehmet Pehlivan’a yapılan bu zalimliği tariflemek imkânsız.

-Bir insanı duruşmaları devam ederken, hiçbir sebep olmaksızın, kötü muamele ve işkence yasağını ihlal edecek bir uygulamayla gece yarısı bir vakitte sürgün etmek nasıl bir devlet anlayışına sığabilir!

-Avukat olmak, adaleti savunmak nasıl bir suç? Cezaevinde tutuklu olması dahi hukuksuz!

-Üstüne 'düşman ceza hukuku' işletilmesi! Tüm hukukçuları, kurum ve kuruluşları, meslektaşlarını göreve davet ediyorum.