Onlar TV aracılığıyla kamuoyuna açıklama yapan İmamoğlu, Muhittin Böcek'in 'etkin pişmanlık' ifadesindeki iddialarına yanıt verdi.

"- Aylar önce, “Adalet” Bakanı, kendi diliyle, “zamanı gelince Muhittin Bey itirafçı olacak” diye şantajı başlatıyor. Ağır bir hastayı, oğlu ve gelini ile tehdit edip iftiracı haline getiriyorlar! Akıl almaz bir yalan, iftira ve saldırıyı organize şekilde yürütüyorlar!

- Bana, hayatımda ilk kez duyduğum, “havala” diye bir yöntemle milyonlarca avro para verilmiş(miş)! Eğer serbest kalmasına faydası olacaksa, böyle taksit taksit değil de bir seferde ne söyletmek istiyorlarsa önüne koyup imzalatsınlar da bari bir işe yarasın.

- Gayet zeki olan milletimiz; bu kötü aklı kağıda yazıp hasta döşeğindeki bir adamın önüne şantaj ve tehditle koyanlar için, “demek ki bunlar yıllardır bu yöntemlerle parayı götürüyor” demeden edemiyordur. Allah bunları ıslah etsin!"

MUHİTTİN BÖCEK NE DEMİŞTİ?

Böcek söz konusu ifadesinde "Adaylığım konusunda Ekrem İmamoğlu ile doğrudan görüşmek amacıyla 30 Kasım 2023 tarihinde, yani adaylığım açıklanmadan önce, havayolu ile İstanbul’a gittim.

İstanbul’da Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdim.

Benden yaklaşık 15 milyon avro civarı maddi kaynak desteği istedi. Bir kısım şahsi paramla birlikte seçim bütçemin bir kısmının kendisinde olduğu bir dostuma, 5 milyon avro paraya ihtiyacım olduğunu söyledim.

Havayolu ile 17 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’a, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye gittim.

Yine baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede, yanımdaki banknot ve telefon yazılı kâğıdı kendisine teslim ettim. (Havala yöntemi)" ifadelerini kullanmıştı.