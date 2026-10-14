İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası kapsamında yaptığı savunmada gazetecilere yönelik tutuklamaları ve sosyal medya hesaplarına yönelik baskıları gündeme getirdi. Bilgiye erişimin engellenmeye çalışıldığını savunan İmamoğlu, son 20-25 günde tutuklanan gazetecileri sıralayarak yaşananlara tepki gösterdi.

Gazetecilerin yanı sıra bilim insanlarının, sanatçıların ve ekonomistlerin de baskı ortamından etkilendiğini belirten İmamoğlu, bilgi akışını engellemeye yönelik girişimlerin tehlikeli bir boyuta ulaştığını söyledi.

“SÖZCÜ’DE BİR FOTOĞRAF YAYIMLADI DİYE MUSTAFA BALCI TUTUKLU”

Gazetecilere yönelik tutuklamalara dikkat çeken İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya hesaplarına, gazetecilere yönelik baskı… Hani ‘Bilgi ulaşmasın, bunu nasıl engelleriz?’ bakışı enteresan bir seviyeye çıktı. Neredeyse Kuzey Kore’ye rahmet okuyacağız. Kuzey Kore’ye rahmet okuyacak seviyeye çıktı.

Bilim insanları, sanatçılar, ekonomistler, gazeteciler… Son 20-25 günde Lale Özan Aslan tutuklu, Fatih Ergin tutuklu, Tuğba Tekerek tutuklu. Sözcü gazetesinde bir fotoğraf yayımladı diye Mustafa Balcı tutuklu. Şaban Sevinç tutuklu, Selahattin Gülay tutuklu. Ali Tarakçı, ‘Bu hafta önemli bir bakan istifa edebilir’ dedi diye tutuklu.”

“TUTUKLU, TUTUKLU, TUTUKLU!”

Tutuklamaların art arda yaşanmasına tepki gösteren İmamoğlu, gazetecilerin haberleri ve açıklamaları nedeniyle tutuklanmasını eleştirdi. İsimleri peş peşe sıralayan İmamoğlu, tutukluluğun ne anlama geldiğini kendisinin de bildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Şaşıracaksınız ya! TUTUKLU, TUTUKLU, TUTUKLU, TUTUKLU! BEN BİLİYORUM TUTUKLULUK NE DEMEK!”