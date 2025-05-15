Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) pedofiliyi savunan Nureddin Yıldız'ı etkinlik için kampüse davet etmesine yönelik protestoların ardından tutuklanan 4 öğrenci için tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mesaj paylaştı. İmamoğlu, "Sevgili gençler şunu bilin ki hep yanınızdayım. Az kaldı, gidiyorlar, bu onların son şımarıklıkları." dedi.

İmamoğlu mesajında, "Her çeşit kara para işi yapanlara, şehrin kalbine hançerler saplayanlara, bir sürü kirli iş yapıp milletin gözüne sokarcasına hayat yaşayanlara işlemeyen hukuk, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri söz konusu olunca jet hızıyla tutuklama kararı çıkarıyor." ifadesini kullandı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

Bir densize, toplumsal örf, adet ve ahlakımızı, aile hukukunu yerle bir eden bir ahlaksıza karşı çıkan üniversite öğrencileri bu ülkenin onurunu, şerefini, ahlakını kurtarmıştır.

Sevgili gençler şunu bilin ki hep yanınızdayım. Az kaldı, gidiyorlar, bu onların son şımarıklıkları. Millet onlara güçlü bir demokrasi dersi vermek için gün sayıyor.