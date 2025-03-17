CHP’de cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi için 23 Mart günü ön seçim yapılacak.

Seçime tek aday olarak giren Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YouTube hesabından yayınladığı videoyla CHP’lilere çağrı yaptı.

“Milyonların gözü, umudu bizde” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

-Her zaman Atatürk’ün partisi olma sorumluluğuyla hareket eden Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Türkiye’yi birleştiren güç olduğunu gören, partimizin kime yapılırsa yapılsın her türlü baskı ve hukuksuzluğa karşı sergilediği onurlu ve cesurlu tavırdan kuvvet alan; icraatçı ve halkçı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin büyük başarısıyla umutlanan milyonlar Türkiye’yi ayağa kaldıracak yeni bir iktidar için vakit kaybetmeden yola çıkmamızı bekliyor.

-23 Mart’ta işte o yola çıkıyoruz. Kurucumuz, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesine yürekten bağlı bir parti olarak ilk adımı üyelerimizin çizeceği yol haritasına uygun olarak atacağız. Üyeler partilerin, vatandaşlar ülkenin sahibidir. Onlar ne derse o olur. Milletimiz devletin efendisidir. Millet ne derse o olur.

-Cumhuriyet, herkes bu duyguyu, bu özgüveni hissetsin; yöneticiler vatandaş karşısında haklarını bilsinler diye kuruldu. 23 Mart’ta ülkenin dört bir yanında kuracağımız sandıklar, sandık korkusu yaşayanların kabusu olacak. 23 Mart’ta atacağınız her oy, bu ülkenin bütün yöneticilerine; seçenler, seçilmişlerden üstündür mesajı verecek, hadlerini bildirecek.

-Önce biz, Cumhuriyet Halk Partililer, bu bozuk düzeni değiştirme kararlılığımızı göstereceğiz. Sonra gerisi çığ gibi gelecek.

-Bu pazar günü mutlaka sandığa gidelim ve iktidarı şöyle bir sallayalım. Oturdukları koltuğun sahibinin millet olduğunu yüzlerine vuralım. Kurtuluş yok tek başına. Haydi hep birlikte görev başına. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak, Türkiye kazanacak. Milletin hakkı milletin olacak.