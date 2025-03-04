Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki 961 mahalle muhtarını iftar yemeğinde ağırladı.

İmamoğlu, partizanlık eleştirisi yaparak, "Partizanlık yapan, adı ister belediye başkanı, ister büyükşehir belediye başkanı, ister cumhurbaşkanı… Yapamaz. Milletin oy verdiği insan, insan ayırt edemez" dedi.

'BAKIŞIMIZDA CHP'Lİ - AKP'Lİ YOK'

İftarın ardından konuşan İmamoğlu, İBB ve ilçe belediyelerinin muhtarlara daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı. Muhtarların, yerel demokrasinin temel taşı olduğunu belirten İmamoğlu, "Bizim bakışımızda Cumhuriyet Halk Partili, AK Partili yok" dedi.

'DEMOKRASİYİ ÇÜRÜTMEYE KARŞIYIZ'

İmamoğlu, konuşmasında demokrasinin güçlü bir şekilde yerleşmesi gerektiğine dikkat çekti. "Muhtarlar güçlenmeli" diyen İmamoğlu, yargıdaki adaletsizliklere de karşı çıktığını ifade etti.

Hukuksuzluk yapıldığı takdirde, hiçbir partinin ya da şahsın yanlısı olmayacağını belirterek, "Hayatım boyunca haksızlık yapanın karşısında dururum. Bugün bir AK Partili belediye başkanına haksızlık yapılırsa, mahkemesinde savunmasına katılmayan Ekrem İmamoğlu namerttir" dedi.

İmamoğlu, siyasetçilerin ve yöneticilerin insanları partilerine göre ayırmalarını eleştirerek "Böyle bir siyaset, benim gözümde batsın" şeklinde konuştu. İmamoğlu, "Bana oy veren, vermeyen ne demek?" diye sordu.

İmamoğlu, Türkiye’nin geleceği için ortak akla güvenerek çalışacaklarını belirtti. İmamoğlu, siyasetteki anlayış değişikliğine vurgu yaparak Türkiye'nin güçlü bir geleceğe doğru ilerlediğini söyledi.