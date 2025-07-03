İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Ramazan Gülten benim yol arkadaşım. Görevi süresince İstanbul'un en kıymetli yerlerine çökenlerle mücadele etti, işgalleri kaldırıp kamusal alanları İstanbul'a kazandırdı. Kanal İstanbul adı altında yapılan rant ve talan projelerine karşı İstanbul'u korudu. Tehditler aldı, saldırıya uğradı ama hiç vazgeçmedi. Bu yüzden şu an cezaevinde. Kursağından bir lokma haram geçmeyen bu onurlu arkadaşıma şimdi başka bir zulüm yapılıyor. Hakkında herhangi bir ciddi suçlama olmadan cezaevinde tutulan, ısrarla tutuklu yargılanan Ramazan yeni evlenmişti ve eşi Pınar Çalışkan bebek bekliyordu. Bebekleri yakında dünyaya gelecek ve Ramazan defalarca Bakanlığa başvurarak çocuğunun dünyaya gelmesine şahit olmak istediğini ve gerekli izinlerin verilmesini talep etti. Gelen yanıt hep olumsuz. Buradan ailelere, eşlere, çocuklara hatta dünyaya gelmemiş bir bebeğe ve annesine bu zulmü reva görenlere sesleniyorum; bu çocukların, bu annelerin ahını almayın. Ramazan'a izin verin, bebeğinin dünyaya gelişine şahitlik etsin. Bu kötülüğe de imza atmayın."