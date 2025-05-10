Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun uluslararası sosyal medya hesabı da erişime kapatıldı.

Bunun üzerine X platformunda, İmamoğlu adına “CBAdayOfisi” kullanıcı adlı yeni bir hesap açıldı.

İmamoğlu, uluslararası paylaşımlar yaptığı ‘imamoglu_int’ adlı hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı şöyle:

"Bir hesabı engellediler, şimdi diğerine yöneldiler.

Bu telaş, sadece bir şeyi gösteriyor: Sesimizden korkuyorlar.

Ama unuttukları bir şey var—biz milyonlarız. Adalet ve demokrasi için ayaktayız. Susturmaya çalıştıkça çoğalıyoruz.

Yeni resmi hesabımız @CBAdayOfisi’ni takip edin. Sözümüz de, umudumuz da burada devam edecek.

#İmamoğluHerYerde"