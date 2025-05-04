DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla Önder'e veda etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, cenazeyi cezaevindeki hücresinden izlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hep birlikte yan yana, omuz omuza saf tutmuşuz, Sırrı Süreyya Önder’i ebediyete uğurlarken.



Her görüşten, her kimlikten milletimizin evlatları, yöneticileri ve siyasetçileri olarak gür bir sesle haykırdık hislerimizi yüce Allah’ın huzurunda: “İyi bilirdik”, “Haklarımız helal olsun”…



Helalleşmek zor mu hayattayken? Birbirimizi anlamak, hissetmek, konuşabilmek…

Neden bu kadar zorlaştı bu işler?



Elbette aynı fikirde olmak şart değil. Biliriz ki farklılıklarımızla güzeliz, zenginiz. Anadolu irfanı ve hoşgörüsüdür güvencemiz.



Artık yıkmalıyız bu önyargıları, konuşabilmeli, tartışabilmeli ve en önemlisi kucaklaşabilmeliyiz yaşarken.



Eşit hissedarları olduğumuz bu cennet vatanın tüm nimetlerini adil bir biçimde paylaşabilmeliyiz.



Mücadelemiz milletimizin; huzuru, barışı, kardeşliği, birlik ve beraberliği, ay yıldızlı bayrak altında eşit ve hür şekilde yaşayabilmesi içindir.



Mücadelemiz “bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” yaşamak içindir.



Bu vesileyle, saygıdeğer Sırrı Süreyya Önder’e tekrar yüce Yaradan’dan rahmet diliyorum."