Halk TV'ye başlatılan "bilirkişi" soruşturmasında tutuklu yargılanan Suat Toktaş, ve 4 gazeteci hakkında beraat kararı verildi.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

İBB Başkanı İmamoğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gazetecilik suç değildir. Halkın haber alma hakkını savunmak; hukuku, şeffaflığı savunmak hiç suç değildir, haktır. Herkes bu hakkını sonuna kadar savunacak. Bu süreçte onurlu duruş sergileyen herkese teşekkürler. Geçmiş olsun HALK TV" ifadelerini kullandı.

Tahliye kararının ardından, Savcılığın mahkemenin tahliye kararına itiraz edeceği belirtildi.