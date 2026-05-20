CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 77’si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın duruşması, 40. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda görülüyor. Birçok sanık yakını ve CHP’linin takip ettiği duruşmada tutuklu sanıklar, alkışlar ve sloganlar eşliğinde salona getirildi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın, 19 Mart 2025’te Erzincan’da gözaltına alındığını, polis ekiplerine bulunduğu yeri kendisinin bildirdiğini belirtti.

İMAMOĞLU: “HERKES TAPULARININ HESABINI BİR GÜN VERECEK”

Ekrem İmamoğlu, Serdal Taşkın’a soru sormak üzere söz aldı. 19 Mayıs’ı kutlayarak sözlerine başlayan İmamoğlu, “Ülkemizde gençlere diplomasının, hayallerinin, emeklerinin kumpasla çalınmadığı günleri vaad ediyoruz” dedi.

İBB Başkanı olarak göreve başladığı 2019 yılının iddianamede bir “milat” olarak kabul edildiğini söyleyen İmamoğlu, “2019 öncesinin ve sonrasının bir milad gibi görülmesinden utanç duyduğumu belirtmek isterim. Mevzu sadece Ekrem İmamoğlu olunca iş hayatı sorgulanıyor ama birileri tapu hesabı veremiyor bu ülkede. Umarım herkes tapularının hesabını bir gün verir, verecek” ifadelerini kullandı.

Duruşmaların canlı yayınlanmaması konusuna da değinen İmamoğlu, “Keşke bu duruşmalar naklen yayınlansaydı. Gizemli bir korkaklığın yaşanmasıyla burası kamuoyuna açılamadı” diye ekledi.